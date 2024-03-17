الرياضة الأخضر يبدأ معسكر الرياض استعداداً لمواجهتي طاجيكستان

البلاد- الرياض ينتظم لاعبو المنتخب الوطني مساء اليوم الأحد في مقر معسكرهم في العاصمة “الرياض” استعدادًا لخوض الجولتين الثالثة والرابعة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027. ويستضيف الأخضر نظيره منتخب طاجيكستان في الحادي والعشرين من شهر مارس الجاري، على استاد الأول بارك بالرياض، فيما سيحل الأخضر ضيفًا على منتخب طاجيكستان في السادس والعشرين من شهر مارس على الملعب المركزي بالعاصمة دوشنبه. وسيجري الأخضر مساء اليوم الأحد حصة تدريبية على “ملاعب أكاديمية مهد ” عند الساعة 45: 8 مساءً، وتقرر أن تكون الحصة التدريبية مغلقة أمام وسائل الاعلام. هذا وتقرر أن تغادر بعثة الأخضر صباح يوم الخامس والعشرين من شهر مارس إلى جمهورية طاجيكستان عبر مطار الملك خالد الدولي، استعدادًا لخوض مواجهة الجولة الرابعة أمام منتخب طاجيكستان . تجدر الإشارة إلى أن المدير الفني “روبرتو مانشيني” ضم( 28 ) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر؛ جاءت أسماؤهم على النحو التالي: محمد العويس، أحمد الكسار، راغد نجار، محمد اليامي، سعود عبدالحميد، فواز الصقور، علي البليهي، علي لاجامي، عون السلولي، حسن كادش، وليد الأحمد، ريان حامد، ياسر الشهراني، متعب الحربي، أيمن يحيى، عبدالله الخيبري، مختار علي، عبدالإله المالكي، محمد كنو، فيصل الغامدي، ناصر الدوسري، عباس الحسن، سامي النجعي، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، عبدالله رديف، فراس البريكان، صالح الشهري.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة السابعة ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، إلى جانب منتخبات الأردن، طاجيكستان، باكستان. ويتصدر الأخضر مجموعته برصيد 6 نقاط بعد فوزه على منتخبي باكستان والأردن.