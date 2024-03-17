افتتاح مميز لموسم القادسية الرمضاني

الدمام-البلاد
انطلقت بطولة القادسية لكرة القدم للصالات، وذلك ضمن منافسات موسم القادسية الرمضاني، امس السبت وتستمر حتى 19 رمضان على الصالة الداخلية بنادي القادسية.
انطلقت البطولة بحفل افتتاح مميز، عزف خلاله النشيد الوطني، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم. وألقى الرئيس التنفيذي لنادي القادسية، نايف آل صاحب كلمة خلال الحفل، كما عرض فلم مرئي عن نادي القادسية، بعدها دخل اللاعب العالمي بافل ندفيد الى أرض الملعب، وقام بالتوقيع على الكرات قبل توزيعها على الجماهير ، والتقاط الصور التذكارية مع الجماهير.
وأبدى نيدفيد سعادته الكبيرة بالتواجد في موسم القادسية الرمضاني ، وقدم شكره على دعوته للحضور.
حضر حفل الافتتاح عدد من الشخصيات العامة والرياضية أبرزها؛ نزية النصر عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم، وماجد آل صاحب الأمين المساعد للشؤون الرياضية بوزارة الرياضة، وطارق القحطاني، مدير فرع مكتب وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية.
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