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افتتاح مكتب النيابة العامة بمطار الملك عبدالعزيز بجدة

صحيفة البلادaccess_time8 / رمضان / 1445 هـ      17 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

 افتتح النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب , اليوم , مكتب النيابة العامة بمطار الملك عبدالعزيز بجدة.

 وتهدف النيابة من افتتاح هذا المكتب , إلى سرعة إنهاء الإجراءات الجزائية التي قد تحدث في المطار، والتحقق من الضمانات النظامية حيال مباشرة قضاياهم وتمتعهم بكافة حقوقهم المكفولة نظاماً، عبر اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية والتصرف في القضية وفق النظام وفي ضوء مستهدفات رؤية المملكة (2030).

 يذكر أن هذه النيابات ترتبط مباشرة بالنائب العام، وتعمل على مدار الساعة, وتضم كادراً من المؤهلين ممن تم تدريبهم وإكسابهم المهارات اللازمة وفق أعلى معايير الكفاءة القانونية والمعاهدات والمواثيق الدولية، بما يضمن تمتعهم بحقوقهم والضمانات المقررة لهم نظاماً.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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