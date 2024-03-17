اطباق رمضان.. طريقة عمل المنسف الأردني

المنسف الاردني من أبرز واكثر وصفات الاردن الشهيرة والتي يعشقها الكثيرين

المقادير اللازمة

جميد كركى

حليب عيران

لحم خروف ذبيحة كاملة أو كمية بحسب الرغبة

سمن بلدى أو دهن عربى

ماء بارد لسلق اللحم

ماء لطحن الجميد

شراح بصل

ملح

هيل

أرز مصرى

قليل من الهرد أو الكركم

بهارات منسف

مكسرات محمصة

خبز شراك

بقدونس مفروم

طريقة العمل

نبدأ أولاً فى تحضير الجميد الكركى

بواسطة مطرقة المطبخ يكسر الجميد مكعبات صغيرة

يوضع الجميد المكسر داخل الخلاط مع الماء ويطحن جيداً حتى يصبح ناعم

نبدأ فى تجهيز اللحم

يوضع لحم الذبيحة فى الماء البارد ويسلق دون أى إضافات أخرى مع إزالة الريم كلما ظهر

يصفى اللحم جيداً ويغسل بالماء

نحضر قدر واسع

يوضع به السمن البلدى والبصل والملح

يقلب قليلاً حتى يذبل

ثم يضاف له اللحم والجميد والهيل وبهارات المنسف

يترك المزيج على النار حتى ينضج

مع إضافة حليب العيران كلما نقص مزيج الجميد أو أصبح كثيف

بعد نضج اللحم نبدأ فى عمل الأرز

يضاف فى قدر السمن البلدى

يشوح به الأرز بعد أن يغسل مع قليل من الملح

يضاف له ماء مغلى والهرد أو الكركم

يترك على نار متوسطة حتى تمام النضج

نبدأ فى غرف وتقديم المنسف

نحضر صينية كبيرة تتسع للمنسف

يوضع بالصينية خبز الشراك

وقليل من مرق الجميد

ثم الأرز

ثم قليل من الجميد

ثم اللحم

ثم قليل من الجميد

ثم يزين بالمكسرات المحمصة والبقدونس المفروم

ثم خبز الشراك

ثم يقدم المنسف ساخن مع مرق المنسف المتبقى