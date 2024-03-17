المرأه صحة و عافية

اطباق رمضان.. طريقة عمل المنسف الأردني

نيفين عباسaccess_time8 / رمضان / 1445 هـ      17 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

المنسف الاردني من أبرز واكثر وصفات الاردن الشهيرة والتي يعشقها الكثيرين

المقادير اللازمة
جميد كركى
حليب عيران
لحم خروف ذبيحة كاملة أو كمية بحسب الرغبة
سمن بلدى أو دهن عربى
ماء بارد لسلق اللحم
ماء لطحن الجميد
شراح بصل
ملح
هيل
أرز مصرى
قليل من الهرد أو الكركم
بهارات منسف
مكسرات محمصة
خبز شراك
بقدونس مفروم

طريقة العمل
نبدأ أولاً فى تحضير الجميد الكركى
بواسطة مطرقة المطبخ يكسر الجميد مكعبات صغيرة
يوضع الجميد المكسر داخل الخلاط مع الماء ويطحن جيداً حتى يصبح ناعم
نبدأ فى تجهيز اللحم
يوضع لحم الذبيحة فى الماء البارد ويسلق دون أى إضافات أخرى مع إزالة الريم كلما ظهر
يصفى اللحم جيداً ويغسل بالماء
نحضر قدر واسع
يوضع به السمن البلدى والبصل والملح
يقلب قليلاً حتى يذبل
ثم يضاف له اللحم والجميد والهيل وبهارات المنسف
يترك المزيج على النار حتى ينضج
مع إضافة حليب العيران كلما نقص مزيج الجميد أو أصبح كثيف
بعد نضج اللحم نبدأ فى عمل الأرز
يضاف فى قدر السمن البلدى
يشوح به الأرز بعد أن يغسل مع قليل من الملح
يضاف له ماء مغلى والهرد أو الكركم
يترك على نار متوسطة حتى تمام النضج
نبدأ فى غرف وتقديم المنسف
نحضر صينية كبيرة تتسع للمنسف
يوضع بالصينية خبز الشراك
وقليل من مرق الجميد
ثم الأرز
ثم قليل من الجميد
ثم اللحم
ثم قليل من الجميد
ثم يزين بالمكسرات المحمصة والبقدونس المفروم
ثم خبز الشراك
ثم يقدم المنسف ساخن مع مرق المنسف المتبقى

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *