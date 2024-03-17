إشادة إسلامية واسعة بجهود المملكة

الرياض- واس

أعرب رئيس البرلمان بجمهورية جيبوتي دليتا محمد دليتا، عن امتنانه لحكومة المملكة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله – على إقامة برنامج توزيع التمور وتفطير الصائمين خلال شهر رمضان المبارك الجاري.

وقال إن حكومة المملكة تمد يد العون لجميع المسلمين في أنحاء العالم، وتتلمس احتياجاتهم، وتقف معهم في جميع قضاياهم.

ويشمل برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين، هذا العام توزيع (500) طن من التمور في 93 دولة، وإقامة ولائم إفطار الصائمين في 60 دولة.

في السياق ، دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية السعودية لدى باكستان برنامج توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين‏ من التمور الفاخرة.

وفي البوسنة والهرسك ، دشنت الوزارة ، ممثلة بالملحقية الدينية ، برنامجي هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين في العاصمة سكوبيه بمقدونيا الشمالية، والعاصمة الألبانية تيرانا.

وأشاد الحضور بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين في مختلف أنحاء العالم، وخاصة ما قدمته من برامج متنوعة لمسلمي ألبانيا، معربين عن شكرهم وتقديرهم لقيادة المملكة – حفظها الله – في خدمة الإسلام والمسلمين، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها لما يقدمونه من أعمال لنصرة الإسلام والمسلمين.