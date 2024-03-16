متى يعود نيمار للمشاركة مع الهلال؟

تحدّت طبيب منتخب البرازيل، رودريغو لاسمار، عن آخر تطورات حالة نجم الهلال، نيمار جونيور (32 عامًا) المصاب منذ بداية الموسم الحالي.

وقال لاسمار في تصريحات لشبكة غلوبو (Globo) البرازيلية الجمعة: إنه لا يستطيع بدقة تحديد موعد عودة نيمار للمشاركة في المباريات.



وأضاف: “يحرز نيمار تقدّمًا ملحوظًا في التعافي بالفعل، لكننا لم نصل بعد إلى نصف المدة الموضوعة في برنامج التأهيل العلاجي”.



وبحسب تصريحات لاسمار، فلن يتمكّن نيمار من اللعب هذا الموسم مع الهلال، وسيعمل النادي على تأهيله لانطلاقة الموسم المقبل.



وقد سجّل نيمار قبل إصابته، هدفًا واحدًا وقدّم 3 تمريرات حاسمة مع (الزعيم) في كل المسابقات، من إجمالي 5 مباريات.