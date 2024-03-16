دعوى قضائية بشأن فينيسيوس جونيور

أعلن ريال مدريد رفع دعوى قضائية للسلطات الإسبانية الجمعة، على خلفية تعرّض نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور (24 عامًا) إلى إهانات عنصرية قبل أيام.

وقال النادي الملكي في بيان رسمي: إنّه رصد إهانات عنصرية وكراهية ضد فينيسيوس جونيور في محيط ملعب مونتجويك الأولمبي معقل برشلونة، وملعب ميتروبوليتانو الخاص بأتلتيكو مدريد، على هامش مباراتي برشلونة أمام نابولي وأتلتيكو مدريد أمام إنتر ميلان، في دوري أبطال أوروبا قبل يومين.



وحاء في البيان: “يطلب ريال مدريد من مكتب المدعي العام متابعة التسجيلات المرصودة مع قوات الأمن في الملعبين لتحديد هوية موجهي الإهانات العنصرية.



وتعرّض فينيسيوس جونيور تحديدًا إلى إهانات عنصرية في السنوات القليلة الماضية من مشجعي الفرق الإسبانية، بعد أن دخل اللاعب الشاب في مناوشات مع جماهير هذه الفرق في ملاعبها، وكان آخرها في ملعب فالنسيا (مستايا) مطلع مارس الحالي في الجولة 27 من الدوري الإسباني.