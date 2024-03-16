النصر يتغلب على الأهلي بهدف رونالدو

محمود العوضي- جدة
تصوير- مشاري البجيدي
حسم فريق النصر كلاسيكو الجوهرة الذي جمعه مع مضيفه الأهلي، مساء اليوم الجمعة، بهدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الـ 24 بدوري روشن السعودي للمحترفين.
سجل هدف النصر لاعبه كريستيانو رونالدو في الدقيقة 68 من ركلة جزاء.
بتلك النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 47 نقطة في المركز الثالث.
شاهد هدف النصر بصوت المعلق حاتم بطيشة..📺⤵️#دوري_روشن_السعودي #الاهلي_النصر | #SSC pic.twitter.com/RlmWieKJjg
— SSC (@ssc_sports) March 15, 2024