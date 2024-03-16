الرياضة

النصر يتغلب على الأهلي بهدف رونالدو

صحيفة البلادaccess_time7 / رمضان / 1445 هـ      16 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- مشاري البجيدي

حسم فريق النصر كلاسيكو الجوهرة الذي جمعه مع مضيفه الأهلي، مساء اليوم الجمعة، بهدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الـ 24 بدوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل هدف النصر لاعبه كريستيانو رونالدو في الدقيقة 68 من ركلة جزاء.

بتلك النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 47 نقطة في المركز الثالث.

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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