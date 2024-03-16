الرياضة

الفيحاء والرياض” حبايب”

صحيفة البلادaccess_time7 / رمضان / 1445 هـ      16 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تعادل فريق الفيحاء مع نظيره الرياض، مساء اليوم الجمعة، 1-1، في إطار منافسات الجولة الـ 24 بدوري روشن.

سجل اللاعب هنري أونيكورو الهدف الأول للفيحاء في الدقيقة 30. وأدرك فريق الرياض هدف التعادل في الدقيقة 64 عن طريق اللاعب نوليدج موسونا.

بتلك النتيجة، رفع الفيحاء رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري، بينما وصل رصيد الرياض إلى 24 نقطة في المركز الرابع عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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