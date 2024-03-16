الفيحاء والرياض” حبايب”

محمود العوضي- جدة
تعادل فريق الفيحاء مع نظيره الرياض، مساء اليوم الجمعة، 1-1، في إطار منافسات الجولة الـ 24 بدوري روشن.
سجل اللاعب هنري أونيكورو الهدف الأول للفيحاء في الدقيقة 30. وأدرك فريق الرياض هدف التعادل في الدقيقة 64 عن طريق اللاعب نوليدج موسونا.
هدددددف!⚽
الهدف الأول للفيحاء عن طريق أونيكورو ⚽🔥
الفيحاء 1 × 0 الرياض
#دوري_روشن_السعودي
#الفيحاء_الرياض | #SSC pic.twitter.com/yXt70A7C48
— SSC (@ssc_sports) March 15, 2024
بتلك النتيجة، رفع الفيحاء رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري، بينما وصل رصيد الرياض إلى 24 نقطة في المركز الرابع عشر.
هدددددف!⚽
موسونا يسجل هدف التعادل للرياض ⚽🔥
الفيحاء 1 × 1 الرياض
#دوري_روشن_السعودي
#الفيحاء_الرياض | #SSC pic.twitter.com/ljHWKQbBEz
— SSC (@ssc_sports) March 15, 2024