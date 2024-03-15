الرياضة 3 ميداليات لأخضر الطاولة في دولية إسبانيا

البلاد- جدة في انجاز جديد.. حقق المنتخب السعودي لكرة الطاولة البارالمبية ميداليتين فضيتين وبرونزية في بطولة إسبانيا الدولية؛ حيث نالت زهراء آل طالع برونزية “الفردي” فيما حقق إبراهيم آل حسن ومريم المريسل فضية “الزوجي المختلط”، في دلالة على تطور ونمو لعبة تنس الطاولة البارالمبية في مختلف البطولات القارية والدولية. وقد عبرت سامية الفواز نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عن سعادتها البالغة بتحقيق هذا الإنجاز، الذي يعبر عن قدرة نجوم ونجمات الأخضر على تجاوز مختلف العراقيل والصعوبات، على الرغم من قوة المنافسة وشدتها ورغبة الجميع في المنافسة للحصول على الميداليات الملونة في البطولة التي شهدت مشاركة 39 دولة.