مواجهات نارية في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

الأولى الرياضةمواجهات نارية في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا صحيفة البلادaccess_time6 / رمضان / 1445 هـ 15 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق محمود العوضي- جدة سحبت اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، في مدينة نيون السويسرية.قرعة ربع نهائي ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لموسم 2023-2024. وشهدت القرعة صدامًا قويًا بين ريال مدريد الإسباني وحامل اللقب مانشستر سيتي الإنجليزي، كما تكرر صدام باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني. المتأهلون لدور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 ريال مدريد الإسباني. برشلونة الإسباني. أتلتيكو مدريد الإسباني. مانشستر سيتي الإنجليزي. آرسنال الإنجليزي. بايرن ميونخ الألماني. بوروسيا دورتموند الألماني. باريس سان جيرمان الفرنسي. يذكر أنه لا توجد قواعد محددة في دور ربع النهائي ونصف النهائي تمنع المواجهة بين فرق من دولة واحدة، على عكس الأدوار السابقة. نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا آرسنال ضد بايرن ميونخ. أتلتيكو مدريد ضد بوروسيا دورتموند. ريال مدريد ضد مانشستر سيتي. برشلونة ضد باريس سان جيرمان. – موعد مباريات ربع النهائي تقام مباريات الذهاب أيام 9 و10 أبريل القادم، ومباريات الإياب تقام أيام 16 و17 أبريل القادم. -مباريات نصف النهائي الفائز من مباراة أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند سيواجه الفائز من برشلونة وباريس سان جيرمان. الفائز من مباراة آرسنال وبايرن ميونخ سيواجه الفائز من ريال مدريد ومانشستر سيتي.