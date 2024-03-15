“دنيا أبوطالب” لاعبة أخضر التايكوندو تتأهل لأولمبياد باريس.. ووزير الرياضة يبارك الإنجاز

الرياض – هاني البشر
تأهلت لاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو” دنيا أبوطالب” إلى أولمبياد باريس 2024؛ لتصبح أول لاعبة سعودية تنتزع بطاقة التأهل المباشر إلى الأولمبياد، وذلك بعد تأهلها من خلال التصفيات التأهيلية الآسيوية لدورة الألعاب الأولمبية باريس2024.
ففي المنافسات التي انطلقت اليوم الجمعة وتختتم غداً السبت في مدينة (تايان الصينية) بمشاركة ثلاثة لاعبين سعوديين، هم البطلة دنيا واللاعب رياض حمدي المصنف (30) أولمبي في وزن تحت (58)كلجم، وعلي المبروك المصنف (37) أولمبي وزن تحت (80) كلجم، فيما تم تصنيف البطلة العالمية دنيا أبو طالب تحت(49) في المرتبة الخامسة عشرة أولمبي، وهو الأعلى للاعبين السعوديين، وتعد أول سعودية على صعيد العنصر النسائي تنتزع بطاقة التأهل المباشر للأولمبياد من خلال التصفيات التأهيلية، بعد فوزها على لاعبة هونغ كونغ بجولتين مقابل لا شيء، ثم تجاوزت اللاعبة الفلبينية بجولتين نظيفة.
من جانبه، بارك الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية للاعبة دنيا أبوطالب تأهلها إلى أولمبياد باريس 2024.
وكتب وزير الرياضة عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): “أبارك للاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو دنيا أبوطالب؛ تأهلها رسميًّا لأولمبياد باريس2024”. وأضاف: “إنجازاتٌ تتوالى.. وطموحٌ لا يتوقّف- بفضل الله- ثم دعم قيادة وطننا الغالي”.
وعبر رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد شداد العمري عن سعادته الغامرة بما تحقق من منجز بوصول اللاعبة دنيا للأولمبياد.
وأهدى الفوز للقيادة الكريمة، ولوزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية والبارالمبية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، ونائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز، مبيناً أن هذا المنجز يؤكد علو كعب لاعبي التايكوندو خلال مشاركاتهم الخارجية.
وشدد على أن الهدف والأمل القادم هو تحقيق أفضل النتائج، والمنافسة في دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024.