الأخدود يقتنص تعادلًا ثمينًا من الخليج

محمود العوضي- جدة
اقتنص الأخدود تعادلًا ثمينًا من أمام الخليج بهدفين لكل فريق، بعد أن كان متأخراً بهدفين دون مقابل بنهاية الشوط الأول، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمسية الخميس، في الجولة الـ24 من دوري روشن للمحترفين.
تعادل إيجابي بين #الخليج_الأخدود (2-2)⚽️⚽️
شاهد الأهداف ⬇️
#دوري_روشن_السعودي
#الخليج_الأخدود | #SSC pic.twitter.com/wLbyWOR2K4
— SSC (@ssc_sports) March 14, 2024
تقدم الخليج مبكراً بالهدف الأول في الدقيقة الثالثة عن طريق عبدالله السالم، وأضاف سعيد حمسل الهدف الثاني في الدقيقة 28، وفي الشوط الثاني أحرز الأخدود هدفين سريعين عن طريق أندريه بوركا من ضربة جزاء في الدقيقة 53، وأليكس كولادو في الدقيقة 58.
بهذه النتيجة، رفع الخليج رصيده إلى 28 نقطة بالمركز العاشر، فيما أضبح رصيد الأخدود 24 نقطة بالمركز الثالث عشر.