الرئيسية
/
/
/
/
/
الأخدود يقتنص تعادلًا ثمينًا من الخليج
الرياضة

الأخدود يقتنص تعادلًا ثمينًا من الخليج

صحيفة البلادaccess_time6 / رمضان / 1445 هـ      15 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

اقتنص الأخدود تعادلًا ثمينًا من أمام الخليج بهدفين لكل فريق،  بعد أن كان متأخراً بهدفين دون مقابل بنهاية الشوط الأول، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمسية الخميس،  في الجولة الـ24 من دوري روشن للمحترفين.

 

تقدم الخليج مبكراً بالهدف الأول في الدقيقة الثالثة عن طريق عبدالله السالم، وأضاف سعيد حمسل الهدف الثاني في الدقيقة 28، وفي الشوط الثاني أحرز  الأخدود هدفين سريعين عن طريق أندريه بوركا من ضربة جزاء في الدقيقة 53، وأليكس كولادو في الدقيقة 58.

بهذه النتيجة، رفع الخليج رصيده إلى 28 نقطة بالمركز العاشر، فيما أضبح رصيد الأخدود 24 نقطة بالمركز الثالث عشر.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *