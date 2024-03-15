ارتفاع حالات إفلاس الشركات البريطانية في فبراير

البلاد : وكالات

أغلقت أكثر من ألفي شركة بريطانية أبوابها الشهر الماضي، في زيادة بنحو 20% عن نفس الفترة من العام الماضي، بحسب البيانات الجديدة التي ألقت الضوء على التحديات التي تواجه الشركات التي تتعرض لضغوط.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) بأن معدل إفلاس الشركات ارتفع في شباط/فبراير فيما كانت سلسلة مستحضرات التجميل “ذا بادي شوب” بين العلامات المعروفة التي انهارت ووضعت تحت إدارة التفليسة.

وأظهرت بيانات جهاز التفليسة أن عدد حالات إفلاس الشركات المسجلة في شباط/فبراير بلغت 2102 بزيادة بواقع 17 % عن نفس الشهر في 2023.

وهذا أعلى من المستويات التي شوهدت خلال جائحة كوفيد-19، عندما كانت تدابير الدعم الحكومية تدعم الشركات المتعثرة وكانت أعلى أرقام ما قبل الجائحة.

ويشير ذلك إلى أن الشركات البريطانية مازالت تعاني من الظروف الصعبة بعدما وصلت حالات إفلاس الشركات لأعلى مستوى خلال 30 عاما في 2023، فيما أفسلت أكثر من 25000 شركة خلال العام.