أسواق التمور بالقصيم تشهد حركة شرائية نشطة في رمضان

بريدة : البلاد

سجّلت أسواق التمور في منطقة القصيم ومحافظاتها حركة عرض نشطة وإقبالاً لافتاً من المواطنين والمقيمين، وذلك لشراء أجود أنواع التمور المختلفة، في حركة شرائية شهدتها أسواق ومحال بيع التمور.

ويشهد السوق توافر كميات كبيرة من مختلف أنواع التمور ، باعتبار التمر أهم مكونات مائدة الإفطار للصوام، حيث تتنافس تلك المحال التجارية بتوفير جميع أنواعه كتمور السكري و الخلاص والروثانة والبرحي والصقعي وغيرها.

وفي جولة لـ “واس” على أسواق التمور أكد عدد من الباعة، أن أسعار بيع الكيلو من السكري تصل إلى 50 ريالاً، والصقعي 40 ريالاً، والخلاص 30 ريالاً، فيما يبلغ سعر كرتون الرطب السكري من 25- 50 ريالاً .

وأكد العديد من المتسوقين أن أكثر أنواع التمور طلباً سكري القصيم وروثانة المدينة المنورة وخلاص الأحساء ، منوهين إلى أن أسعار التمور في ارتفاع ملحوظ بسب دخول شهر رمضان، ولأهميته حيث لا تنحصر في كونه مصدراً للقيمة الغذائية فقط بل لارتباطه بقيم وعادات وتقاليد اجتماعية متوارثة عبر الأجيال، وكذلك ارتباط المائدة الرمضانية بوجود التمر فيها اقتداء بالسنة النبوية الشريفة .