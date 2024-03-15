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أبها يتغلب على الوحدة في ” روشن”
الرياضة

أبها يتغلب على الوحدة في ” روشن”

صحيفة البلادaccess_time6 / رمضان / 1445 هـ      15 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

حقق فريق أبها فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه الوحدة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة 24 من دوري روشن السعودي.

جاء هدف أبها الوحيد بواسطة اللاعب زياد الصحفي في الدقيقة 34. واستفاد أبها من النقص العددي الذي عانى منه الوحدة منذ الدقيقة 22 من عمر المباراة بعد طرد لاعبه وليد باخشوين بالبطاقة الحمراء.

الفوز رفع رصيد أبها إلى النقطة 21 وبقي في المركز السابع عشر قبل الأخير، و الوحدة تحمد رصيده عند 27 نقطة في المركز الثاني عشر.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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