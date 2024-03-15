أبها يتغلب على الوحدة في ” روشن”

محمود العوضي- جدة
حقق فريق أبها فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه الوحدة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة 24 من دوري روشن السعودي.
جاء هدف أبها الوحيد بواسطة اللاعب زياد الصحفي في الدقيقة 34. واستفاد أبها من النقص العددي الذي عانى منه الوحدة منذ الدقيقة 22 من عمر المباراة بعد طرد لاعبه وليد باخشوين بالبطاقة الحمراء.
هدددددف!⚽
قذيفة زياد الصحفي تعلن أول أهداف #أبها 🚀⚽
أبها 1 × 0 الوحدة#دوري_روشن_السعودي#أبها_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/yB6Hv7FJpm
— SSC (@ssc_sports) March 14, 2024
الفوز رفع رصيد أبها إلى النقطة 21 وبقي في المركز السابع عشر قبل الأخير، و الوحدة تحمد رصيده عند 27 نقطة في المركز الثاني عشر.