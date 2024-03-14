نمو السجلات التجارية للقطاعات

البلاد – الرياض

شهدت القطاعات الواعدة في منظومة التجارة بالمملكة تطورًا ملموسًا؛ لتكون رافدًا هامًا؛ لتنمية قطاع الأعمال والتوسع فيه وبناء شراكات مميزة ومتنوعة عامًا بعد عام.

وتصدرت السجلات التجارية القائمة لنشاط “النقل البري للبضائع” من حيث الزيادة في أعدادها بنهاية الربع الرابع 2023 بنحو 5,841 ألف سجل مقارنة بمستوياتها لنفس الفترة المماثلة من العام 2022م، ليبلغ إجماليها 33,447 ألف سجل، وبنسبة نمو سنوي يقدر بـ 21.2 % .

وحلت ثانيًا، أعداد السجلات التجارية لنشاط “المنتجعات” بزيادة بلغت 1,141 ألف سجل؛ ليبلغ إجماليها 3,377 ألف سجل بنهاية الربع الرابع 2023، لتحقق نموًا سنويًا تقدر نسبته بـ 51 %، واستحوذت منطقة مكة المكرمة على ما نسبته 40.4 % من الإجمالي العام، وبعدد بلغ 1,364 ألف سجل.