نقل وظيفي بين الجهات الحكومية

البلاد ــ الرياض

طلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خدمة النقل الوظيفي؛ تعزيزًا لاستثمار رأس المال البشري، ولتطوير وتسهيل إجراءات النقل الداخلي والخارجي بين الجهات الحكومية.

وأوضحت الوزارة في بيان على منصة “إكس”، أن الخدمة ستسهل عملية الربط بين الجهات الحكومية؛ حيث تتيح لمختصي الموارد البشرية في الجهات الحكومية إدارة عمليات النقل، سواء كان نقلًا مباشرًا، أو بالإعلان داخل أو خارج الجهة، كما تتيح أيضًا لموظفي القطاع الاطلاع على إعلانات النقل والتقدم إليها، بعد استيفاء الشروط والضوابط المحوكمة لعمليات النقل.

وتشمل الخدمات المتاحة النقل المباشر، والنقل مباشرة بترقية، ونقلًا بالإعلان، ونقلًا بالإعلان بترقية، وتستهدف الخدمة تمكين الجهات الحكومية من سد الاحتياج الوظيفي من داخل القطاع عن طريق خدمة النقل.