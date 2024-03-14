مواقف قوية

تواصل المملكة مواقفها القوية تجاه قضايا الأمة والأزمات والتحديات الإقليمية والدولية، التي أكد عليها مجلس الوزراء في جلسته الثلاثاء الماضي برئاسة سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس المجلس – حفظه الله – وفي مقدمة ذلك، ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق، والتأكيد مجددًا على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بتمكينه من الحصول على حقوقه في العيش عبر مسار موثوق، لا رجعة فيه لإِقامة دولته الفلسطينية بحدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

بالنسبة للأزمة السودانية، جدّد المجلس دعوة الأطراف في السودان كافة إلى الالتزام بمخرجات محادثات جدة الرامية إلى تحقيق مصلحة الشعب السوداني، من خلال الإسراع في الاتفاق حول مشروع وقف الأعمال العدائية، وحل الأزمة عبر الحوار السياسي، بما يحقق الاستقرار والازدهار لهذا البلد الشقيق. كذلك تأكيد حرص المملكة على تنظيم التجمعات الدولية الرامية إلى مواكبة مستجدات العالم والتطور المستمر، والمثال الناصع في هذا السياق، المؤتمر التقني العالمي ( ليب 24 )، وما شهده من إطلاقات واستثمارات مليارية ضخمة ستسهم – بمشيئة الله – في فتح آفاق جديدة لهذا القطاع الحيوي.