مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإنسانية

الرياض – واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، في مقر المركز بالرياض، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مايكل راتني. وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية ومستجدات الوضع الإنساني والإغاثي في قطاع غزة، وأوجه التعاون بهذا الخصوص.

ودشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مدينة بودغوريتسا مشروع توزيع سلة “إطعام” الرمضاني بجمهورية الجبل الأسود للعام 1445هـ. ويهدف المشروع إلى توزيع 8.700 سلة غذائية تشتمل على المواد الغذائية الأساسية.

وأوضح السفير فيصل حفظي خلال التدشين أن هذه المساعدات تأتي امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية، التي تقدمها المملكة من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول المتضررة حول العالم، مبيناً أن ذلك يعكس اهتمام وعناية القيادة الرشيدة بالوقوف بجانب المحتاجين والمتضررين، وتقديم العون لهم.

فيما أعرب رفعت فيزيتش عن شكر وامتنان حكومة وشعب الجبل الأسود بما تقدمه مملكة الإنسانية من دعم في كافة القطاعات الحيوية، وتقديم الأمن الغذائي لهم، ناقلاً تحيات وتقدير المشيخة الإسلامية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- مشيدًا بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة الدؤوبة في إيصال المساعدات، وتعزيز الأمن الغذائي الذي يسهم – بمشيئة الله – في تخفيف المعاناة الإنسانية عن المحتاجين، سائلاً المولى- عز وجل- أن يحفظ المملكة قيادة وشعباً من كل مكروه وسوء، وأن ينعم عليها بمزيد من الازدهار والتقدم.



وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 900 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا، والنازحة في محلية كوستي بولاية النيل الأبيض في جمهورية السودان، استفاد منها 3.546 فردًا.

كما وزّع 750 سلة غذائية في محلية أبو حمد بولاية نهر النيل بجمهورية السودان، استفاد منها 4.500 فرد.

ووزع المركز 681 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجاً في مدينة أكرا بجمهورية غانا، استفاد منها 4.086 فرداً، وذلك ضمن مشروع سلة “إطعام” الرمضاني في جمهورية غانا لعام 1445هـ.