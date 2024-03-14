فريق” بلدية المنطقة المركزية” يتوج بكأس بطولة أمانة العاصمة المقدسة

البلاد- مكة المكرمة
تحت رعاية أمين العاصمة المقدسة مساعد بن عبدالعزيز الداود، أقيمت المباراة النهائية على كأس أمانة العاصمة المقدسة، التي جمعت فريق إدارة المناسبات والفعاليات مع فريق بلدية المنطقة المركزية الفرعية، وذلك على ملعب أمانة العاصمة المقدسة بالخالدية.
وقد توج بكأس البطولة فريق بلدية المنطقة المركزية، بعد فوزه على فريق المناسبات والفعاليات، بهدفين نظيفين، سجلهما علي شراحيلي وحسان سمارن.
وقد حصل اللاعب ماهر سعيد من فريق بلدية المنطقة المركزية على جائزة أحسن حارس مرمى. فيما ذهبت جائزة أحسن لاعب والهداف للاعب ريان العميري من فريق إدارة المناسبات والفعاليات.