سيدات العُلا يتوجن بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم

البلاد- جدة

حقق فريق العُلا لقب دوري الدرجة الأولى السعودي للسيدات لكرة القدم، بمشاركته الأولى منذ تأسيسه العام الماضي، بعد فوزه على سيدات فريق الترجي بركلات الترجيح4 – 2 على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، بحضور لمياء بنت بهيان، نائب رئيس الاتحاد لكرة القدم، وعالية الرشيد مديرة إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي.

وبذلك تأهل الفريقان إلى الدوري السعودي الممتاز للسيدات للموسم المقبل 2024 – 2025. ونالت حارسة العُلا الكندية شاندرا بيدنار جائزة أفضل حارسة في الدوري، في حين حازت لاعبة الترجي وفاء مسعود، على لقب هدافة الدوري برصيد 36 هدفاً، بينما نجحت لاعبة العُلا البوسنية سلمى كابتانوفيتش في تحقيق جائزة أفضل لاعبة في الدوري.



وحجز فريق الأمل البطاقة الثالثة المؤهلة للدوري الممتاز للسيدات، بعد حصوله على المركز الثالث، بالفوز على فريق التقدم 1/3.

يذكر أنه تقرر زيادة عدد أندية الدوري السعودي الممتاز للسيدات في الموسم المقبل إلى 10 أندية بدلاً من 8 كما في الموسمين الماضيين أي بزيادة فريقين، بينما يتقلص عدد الأندية المشاركة في دوري الدرجة الأولى لـ10 فرق، بالإضافة إلى إقامة دوري درجة ثانية للسيدات، بحيث ستكون هناك 3 دوريات مخصصة للسيدات في كرة القدم السعودية.