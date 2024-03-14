حوكمة وعمل مؤسسي لراحة ضيوف الرحمن

البلاد ــ مكة المكرمة

هيأت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الأجواء التعبدية الإيمانية، لقاصدي وزائري الحرمين، من خلال إثراء التجربة الدينية، للمصلين والمعتمرين، الذين يفدون للمسجد الحرام لآداء المناسك وسط منظومة من الخِدْمَات الدينية المتكاملة لقاصدي وزائري الحرمين، التي تُعين قاصدي بيت الله الحرام على أداء مناسكهم في أجواء روحانية مفعمة بالإيمان.

وأكد المشرف على شؤون الأئمة والمؤذنين والتوجيه والإرشاد برئاسة الشؤون الدينية عبدالله الصولي، أن خطط رئاسة الشؤون الدينية لموسم رمضان لهذا العام ماضية وفق المستهدفات المخطط لها، خصوصًا في جوانب محورية خدمة الضيف، وإثراء تجربة القاصدين والزائرين، وتهيئة الأجواء الإيمانية لقاصدي المسجد الحرام. من جهته أوضح وكيل رئيس الشؤون الدينية بالمسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري، أن خطة وكالة المسجد النبوي لشهر رمضان تقوم على الحوكمة والعمل المؤسسي المقنن، وهي تسير وفق المنطلقات المرسومة لها، مؤكدًا حرص الرئاسة على التكامل والتناغم مع شركاء النجاح في منظومة العمل؛ لإنجاح موسم شهر رمضان المبارك، وتحقيق التميز والجودة، في إطار مستهدفات رئاسة الشؤون الدينية، ولتمكين المعتمرين من أداء العبادات في بيئة دينية خاشعة، فضلًا عن استثمار التقانة والتطبيقات الذكية؛ لإثراء تجربة الزائرين الدينية، وتعزيز مسارات برنامج إرشاد السائلين، والبرامج العلمية والتوجيهية وحِلق القرآن، وبيان المسائل الشرعية في شهر رمضان الكريم؛ ترسيخًا لرسالة الحرمين الشريفين الوسطية، وتكريسًا لمنهج التسامح والاعتدال الديني.