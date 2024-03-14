تدشين برنامجي هدية خادم الحرمين الشريفين.. توزيع التمور وتفطير الصائمين بكازاخستان والجبل الأسود

أستانا – بودغرويشتا – واس

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الثقافية في سفارة المملكة بجمهورية كازاخستان أمس، برنامجي هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور، وتفطير الصائمين لهذا العام 1445هـ، بالجامع الجمهوري بالعاصمة أستانا، الذي يعد أكبر جامع في آسيا الوسطى، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كازاخستان فيصل بن حنيف القحطاني، ونائب مفتي كازاخستان الدكتور أونغاروف ايرشات.

وأوضح السفير القحطاني أن البرنامج يجسد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لمشاركة إخوانه والأمة الإسلامية جمعاء مشاعرهم بفرحتهم بشهر رمضان المبارك، وتلمس احتياجاتهم، وهي سلسلة من ضمن برامج تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتعاون مع سفارات المملكة في الخارج.

من جانبه، قدم نائب مفتي كازاخستان الدكتور أونغاروف ايرشات، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين؛ لجهودهما التي يقدمانها للمسلمين في العالم، خصوصاً هذه البرامج المباركة خلال الشهر الفضيل.

كما دشّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في البوسنة والهرسك، برنامجي هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين لشهر رمضان المبارك 1445هـ في الجبل الأسود، وذلك بقاعة الاحتفالات بفندق ذا كيو بالعاصمة بودغرويشتا، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا فيصل بن غازي حفظي، والمفتي العام رئيس المشيخة الإسلامية بالجبل الأسود رفعت فيزيتش، وعمدة العاصمة أوليفرا إيناتس، وعدد من نواب البرلمان ومسؤولي المشيخة الإسلامية، ‏حيث بلغت (5) أطنان من التمور، وعدد المستفيدين من هذين البرنامجين أكثر من (18) ألف مستفيد.

وبهذه المناسبة، أكد السفير حفظي حرص المملكة على تلمس احتياجات المسلمين في هذا الشهر الكريم، والتخفيف على المحتاجين منهم، مشيرًا إلى أن البرامج امتداد للعطاءات المتواصلة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين للأشقاء.

من جانبه، ثمن المفتي العام رئيس المشيخة الإسلامية في الجبل الأسود رفعت فيزتش جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، وتلمس حاجاتهم، وخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وقاصديهما، سائلاً الله- تعالى- أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، على ما يقدمه من أعمال جليلة.