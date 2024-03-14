الأطعمة والمشروبات تتصدر الاستهلاك

البلاد – الرياض

بلغت قيمة المبيعات في المملكة، نحو 14.77 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 9 مارس الحالي، مقارنة بنحو 16.21 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه.

ووفقًا للتقرير الأسبوعي لعمليات نقاط البيع، الصادر عن البنك المركزي السعودي – ساما، فقد بلغ عدد العمليات المنفذة عبر نقاط البيع نحو 206.23 مليون عملية.

وشهدت جميع القطاعات انخفاضا من حيث قيمة المبيعات خلال الأسبوع الماضي، ما عدا قطاع التعليم المرتفع بنسبة 186 %.

وتركز إنفاق المستهلكين خلال تلك الفترة، على قطاع الأطعمة والمشروبات بقيمة 2.67 مليار ريال، تلاه قطاع المطاعم والمقاهي ﺑـ1.96 مليار ريال، وتصدرت الرياض بنحو 4.98 مليار ريال، ما يمثل 33.7 % من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة ﺑـ2.11 مليار ريال.