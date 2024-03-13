1300 مضيف ومرشد لخدمة المعتمرين

البلاد – مكة المكرمة

سخّرت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية كافة السبل والإمكانات اللوجستية والكوادر البشرية الوطنية بتجهيز واستقطاب عدد 1,300 مضيف ومضيفة ومرشد ومرشدة لخدمة المعتمرين والمصلين وزوار المسجد النبوي الشريف في شهر رمضان المبارك، وقدمت لهم برامج تعريفية وتأهيلية لهم بهدف الرقي بالخدمة لقاصدي الحرمين الشريفين.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور حاتم المرزوقي أن الجمعية خصصت برامج ومشاريع نوعية تندرج ضمن برامجها الخمس الرئيسية “هداية، إطعام، والضيافة السعودية، والعناية، والوكالات”، وذلك في سبيل تقديم خدمات إنسانية تسهل على المعتمرين والزوار أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، مشيراً إلى أن الجمعية تفتح أبواب التطوع واستقطاب المتطوعين عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي.