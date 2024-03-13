 100 فريق يتنافسون في بطولة دوم الرياضة للجميع الرمضانية بالدمام

الدمام -البلاد
تنطلق اليوم الأربعاء بطولة دوم الرياضة للجميع الرمضانية في حي بدر غرب مدينة الدمام في 9 رياضات، يشارك فيها أكثر من 100 فريق في مختلف الألعاب؛ حيث رصد دوم الرياضة للجميع جوائز مالية تتجاوز الـ 100 الف ريال ستوزع على أصحاب المراكز الأولى و الثانية والألعاب الفردية.
كما سيتم توزيع العديد من الجوائز القيمة للجماهير، التي ستحضر لمتابعة فعاليات البطولة؛ وهي “كرة القدم ولعبة كرة السلة و لعبة الريشة للرجال والسيدات، ولعبة البادل وكرة الصالات وكرة الطائرة للرجال” حيث تم من خلالها تسجيل أكثر من 4000 ممارس وممارسة سيسعون خلال شهر رمضان للتنافس على المراكز الأولى لهذه الألعاب.
ويهدف الاتحاد السعودي للرياضة للجميع لتعزيز الروح الرياضية وتشجيع المشاركة الشبابية في النشاطات الرياضية ورفع نسبة الممارسين الرياضيين من كلا الجنسين ومختلف الأعمار، ما يعكس الاهتمام الكبير بالرياضة والاعتراف بأهميتها في بناء جيل صحي ومتوازن، وتشجيع المواهب الشابة لتقديم أفضل ما لديهم في بيئة رياضية متميزة داخل دوم الرياضة للجميع في الشرقية.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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