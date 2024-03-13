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موعد استقبال طلبات الاعتكاف في المسجد الحرام

صحيفة البلادaccess_time4 / رمضان / 1445 هـ      13 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

مكة المكرمة : البلاد

 أعلنت الهيئة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم، عن البدء في استقبال الراغبين في التسجيل في خدمة الاعتكاف بالمسجد الحرام خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

 وأوضحت الهيئة أن بداية التقديم ستكون في السابع من الشهر الحالي عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين (https://eservices.gph.gov.sa/Permessions/PermHome/SqlVisitIndex/) وينتهي باكتمال العدد.

 وحددت شروط الاعتكاف كالتالي : الموافقة على التعهدات والضوابط النظامية للمسجد الحرام والالتزام بها، والالتزام بالدخول للاعتكاف في الوقت المحدد يوم 20 رمضان، وأن لا يقل عمر المعتكف عن 18 سنة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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