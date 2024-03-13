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في نصف نهائي كأس الملك.. الاتحاد يواجه الهلال.. والنصر يلتقي الخليج
الرياضة

في نصف نهائي كأس الملك.. الاتحاد يواجه الهلال.. والنصر يلتقي الخليج

صحيفة البلادaccess_time4 / رمضان / 1445 هـ      13 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- هاني البشر

أسفرت قرعة الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الحالي 2023-2024 عن وقوع فريق الهلال في مواجهة الاتحاد  بملعب الجوهرة المشعة بجدة، بينما سيلعب النصر أمام الخليج في ملعب الأول بارك بالرياض.

يذكر أن هذه المواجهة ستكون السادسة بين الاتحاد والهلال هذا الموسم؛ حيث التقيا في 5 مناسبات سابقة هذا الموسم، آخرها أمس الثلاثاء في إياب الدور ربع النهائي.

واللافت أن الهلال حسم جميع المباريات لصالحه. ومن المقرر أن تقام مباراتا نصف النهائي في نهاية شهر أبريل المقبل على أن يتم تحديد الموعد في وقت لاحق.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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