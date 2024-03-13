في نصف نهائي كأس الملك.. الاتحاد يواجه الهلال.. والنصر يلتقي الخليج

الرياض- هاني البشر

أسفرت قرعة الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الحالي 2023-2024 عن وقوع فريق الهلال في مواجهة الاتحاد بملعب الجوهرة المشعة بجدة، بينما سيلعب النصر أمام الخليج في ملعب الأول بارك بالرياض.

يذكر أن هذه المواجهة ستكون السادسة بين الاتحاد والهلال هذا الموسم؛ حيث التقيا في 5 مناسبات سابقة هذا الموسم، آخرها أمس الثلاثاء في إياب الدور ربع النهائي.

واللافت أن الهلال حسم جميع المباريات لصالحه. ومن المقرر أن تقام مباراتا نصف النهائي في نهاية شهر أبريل المقبل على أن يتم تحديد الموعد في وقت لاحق.