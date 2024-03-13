شاهد.. “التجارة” تمنع وصول 360 ألف منتج مخالف للمستهلكين

الرياض : البلاد

ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة مستودعاً اتخذ معملاً للغش التجاري بإعادة تعبئة منتجات القهوة والمكسرات وتزوير بلد المنشأ للسلع والمواد الغذائية مجهولة المصدر لإيهام المستهلكين بجودتها.

وأغلقت الوزارة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والدفاع المدني وبلدية الشفا المقر الواقع داخل ورش صيانة السيارات بحي الشفا جنوب الرياض خلال ساعات متأخرة من الليل، حيث جرى الكشف عن دخول العمالة من أبواب جانبية بعد الثامنة مساءً للعمل بشكل يومي والخروج مبكرًا قبل ساعات النهار محاولين التخفي عن أعين الرقابة.

وتم ضبط العمالة أثناء قيامها بتعبئة مواد غذائية مجهولة المصدر ومواد مصنعة داخل أكياس بعد تزوير بلد المنشأ، واستدعت “التجارة” القائمين على الموقع لإيقاع العقوبات الرادعة بحقهم وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية.

ومنعت الوزارة وصول أكثر من 360 ألف منتج مخالف للمستهلكين، واشتملت المضبوطات على أكثر من 281 ألف كيس لا يحمل بيانات بلد المنشأ، و 20 ألف كيس قهوة و 60 ألف كيس مكسرات لا تحمل أي بيانات تجارية توضح مواصفات السلعة وخصائصها وتاريخ صلاحيتها، بالإضافة إلى 50 كيس قهوة فارغ تحمل علامات تجارية معروفة أعدت بغرض التعبئة، واستيكرات، ونحو 13 كيس زنة 25 كيلو لمنتجات القهوة والمكسرات مجهولة المصدر.

كما اشتملت المخالفات المرتكبة من قبل القائمين على الموقع عدم الحصول على ترخيص وسوء نظافته، إلى جانب عدم حصول العاملين فيه على شهادات صحية، وسوء تخزين المواد الغذائية، ووجود الحشرات، واستخدام زيوت فاسدة، واستعمال أواني يظهر عليها الصدأ ومخالفات أخرى.