«جي شوك» .. 40 عاما من التميز والابتكار

جدة – البلاد

في تعاون كبير، تفخر شركة كاسيو الشرق الأوسط وأفريقيا الفرع الإقليمي لشركة كاسيو كمبيوتر المحدودة، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا بالتعاون مع شركة محمود صالح أبار وشركاه التجارية، بالإعلان عن الاحتفال بالذكرى الأربعين للعلامة التجارية الأيقونية جي شوك.

هذا الحدث الكبير، الذي اقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية، يمثل علامة فارقة هامة للعلامة التجارية المعروفة بابتكاراتها ومرونتها وجاذبيتها الخالدة. اختيار جدة، المدينة التي تجسر بشكل فريد بين التراث الثقافي والحداثة، يؤكد على روح العلامة التجارية في بناء أسس قوية مع الاستمرار في دفع الحدود نحو المستقبل. منذ ظهورها الأول في عام 1983، كانت جي شوك في طليعة صناعة الساعات، مقدمة تصميمات وتقنيات رائدة حددت معايير جديدة للصلابة والمتانة. لقد جذبت صلابة جي شوك جمهورًا واسعًا يتراوح من عشاق الأنشطة الخارجية إلى أولئك في طليعة الموضة، معكسة التزام كاسيو بالابتكار والجودة والدقة.

ومع احتفال G-SHOCK بالذكرى الأربعين لتأسيسها، تُبرز بفخر تحولها نحو الاستدامة من خلال استخدام مواد صديقة للبيئة في ساعاتها. تعكس هذه المبادرة التزامها بالمسؤولية البيئية، مظهرةً دورها كقائد في الابتكار المستدام في صناعة الساعات.