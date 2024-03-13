تمكين المستهدفات الصناعية

البلاد – الظهران

قام نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة بجولة ميدانية في مدينة رأس الخير الصناعية بالمنطقة الشرقية، كما شملت زيارة معاليه للمنطقة الشرقية زيارة المقر الرئيسي لشركة أرامكو السعودية في مدينة الظهران.

وشملت الجولة الميدانية في مدينة رأس الخير الصناعية، مشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية القائمة، وميناء رأس الخير، والمنطقة الاقتصادية الخاصة، وتم استعراض الممكنات والمقومات الصناعية والاقتصادية والفرص الاستثمارية بالمدينة. وفي إطار زيارته إلى شركة أرامكو، عقد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة اجتماعاً مع المسؤولين في “أرامكو”، وبحث معهم سبل التعاون في تمكين مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة.