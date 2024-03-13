الإقتصاد

تمكين المستهدفات الصناعية

صحيفة البلادaccess_time4 / رمضان / 1445 هـ      13 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الظهران

قام نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة بجولة ميدانية في مدينة رأس الخير الصناعية بالمنطقة الشرقية، كما شملت زيارة معاليه للمنطقة الشرقية زيارة المقر الرئيسي لشركة أرامكو السعودية في مدينة الظهران.

وشملت الجولة الميدانية في مدينة رأس الخير الصناعية، مشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية القائمة، وميناء رأس الخير، والمنطقة الاقتصادية الخاصة، وتم استعراض الممكنات والمقومات الصناعية والاقتصادية والفرص الاستثمارية بالمدينة. وفي إطار زيارته إلى شركة أرامكو، عقد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة اجتماعاً مع المسؤولين في “أرامكو”، وبحث معهم سبل التعاون في تمكين مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *