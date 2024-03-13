الهلال يعبر الاتحاد ويضرب موعدًا مع العين في نصف النهائي الآسيوي

محمود العوضي- جدة
تصوير- سلطان منصور
ضرب فريق الهلال موعدًا ناريًا مع فريق العين الإماراتي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2024، وذلك بعد فوزه على فريق الاتحاد في ملعب الجوهرة بهدفين نظيفين، سجلهما ياسر الشهراني ومالكوم، في إياب الدور ربع النهائي، ليصعد لنصف النهائي للبطولة بمجموع المباراتين (0/4).
وكان الهلال قد تغلب على الاتحاد في ذهاب ربع النهائي 0/2 في اللقاء الذي أقيم الثلاثاء الماضي على ملعب المملكة أرينا في الرياض.
يذكر أن العين الإماراتي تأهل لنصف النهائي بعد فوزه على النصر السعودي بركلات الترجيح 1/3، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 4/4.
ومن المقرر أن تقام مباراتا نصف نهائي دوري أبطال آسيا في شرق وغرب القارة من لقاءي ذهاب وإياب، وستكون مباراتا الذهاب بين يومي 16 و17 أبريل، فيما سيقام الإياب بين يومي 23-24 من الشهر ذاته.
🔥⚽️ ياسر الشهراني يفتتح التسجيل للهلال ويصعب المهمة على الاتحاد#دوري_أبطال_آسيا | #الاتحاد_الهلال #AFCChampionsLeague pic.twitter.com/ZfWKfSschR
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 12, 2024
⚽️🔥مالكوم يضاعف النتيجة للهلال في آخر دقيقة من عمر المباراة#دوري_أبطال_آسيا | #الاتحاد_الهلال #AFCChampionsLeague pic.twitter.com/584mwfacSE
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 12, 2024