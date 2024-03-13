الرياضة

الهلال يعبر الاتحاد ويضرب موعدًا مع العين في نصف النهائي الآسيوي

صحيفة البلادaccess_time4 / رمضان / 1445 هـ      13 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- سلطان منصور

ضرب فريق الهلال موعدًا ناريًا مع فريق العين الإماراتي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال  آسيا لموسم  2024، وذلك بعد فوزه على فريق الاتحاد في ملعب الجوهرة بهدفين نظيفين، سجلهما ياسر الشهراني ومالكوم، في إياب الدور ربع النهائي، ليصعد لنصف النهائي للبطولة بمجموع المباراتين (0/4).

وكان الهلال قد تغلب على الاتحاد في ذهاب ربع النهائي 0/2 في اللقاء الذي أقيم الثلاثاء الماضي على ملعب المملكة أرينا في الرياض.

 

يذكر أن العين الإماراتي تأهل لنصف النهائي بعد فوزه على النصر السعودي بركلات الترجيح 1/3، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 4/4.

ومن المقرر أن تقام مباراتا نصف نهائي دوري أبطال آسيا في شرق وغرب القارة من لقاءي ذهاب وإياب، وستكون مباراتا الذهاب بين يومي 16 و17 أبريل، فيما سيقام  الإياب بين يومي 23-24 من الشهر ذاته.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *