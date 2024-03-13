“الشؤون الإسلامية” تكمل صيانة ٩٠ مسجدًا وجامعًا بشرق مكة المكرمة

مكة المكرمة : البلاد

أكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة صيانة (٩٠) جامعًا ومسجدًا في منطقة شرق مكة، كما تم غسيل فرش (٣٥) مسجدًا وجامعًا، وتغيير مصابيح المنارات لـ (٥٥) مسجدًا وجامعًا من اللون الأخضر إلى اللون الأبيض، إلى جانب توفير المصاحف.

كما تضمنت التجهيزات التأكد من مكبرات الصوت والأجهزة الكهربائية والفرش، إلى جانب تكثيف الجولات الرقابية على المساجد من مراقبي الصيانة والتشغيل للتأكد من جاهزيتها لاستقبال المصلين ومتابعة شركات الصيانة والتشغيل والرفع بتقارير دورية.

وحرص فرع الوزارة على التأكيد على منسوبي المساجد بضرورة الالتزام بتعاميم الوزارة المبلغة لهم فيما يتعلق بالتقيد بمواقيت الصلوات حسب تقويم أم القرى، والانتظام في العمل وعدم توكيل نائب إلا في الحالات القصوى وبعلم الفرع، إلى جانب تعليمات موائد الإفطار بالمساجد وضوابط التبرعات، وأحكام صلاة التراويح والقيام والاعتكاف.