السلطان يثمن جهود «سدايا»

الرياض – واس

استقبل معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، في مبنى الهيئة الرئيس بالرياض اطّلع خلالها على المنصة الوطنية للمدن الذكية (Smart C) ومركز عمليات الرياض الذكية (Smart ROC) الذي يعمل كنقطة مركزية تستخدم البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد المؤشرات التشغيلية وتحليلها والتنبؤ، بما يخدم في تطوير وإدارة قطاعات البنية التحتية والخدمات الحضرية.

وثمن معالي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض الجهود التي تبذلها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” لتحقيق مفهوم المدن الذكية. وخلال الزيارة، عقد معالي رئيس “سدايا” مع معالي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض لقاءً؛ بُحث خلاله سُبل التعاون بين الجهتين للاستفادة من البيانات وتقنيات الاصطناعي، وتعزيز أدوارها في التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة في الرياض.