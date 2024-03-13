الاتحاد السعودي لكرة القدم يدشّن الكأس الجديدة من أغلى الكؤوس

دشن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء، النسخة الجديدة من كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك خلال حفل أقيم في الرياض، بحضور ممثلي الأندية وعددٍ من الرياضيين وممثلي وسائل الإعلام.
وجاء تدشين الكأس الجديدة، بعد أن حقق فريق الهلال لقبه الرابع في الكأس، الذي دُشّنت موسم 2011 ـ 2012 حيث تنص اللائحة التنظيمية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بأحقية الاحتفاظ بالنسخة الأصلية في حال تحقيقه 3 مرات متتالية أو 4 مرات متفرقة.
ويأتي تصميم الكأس الغالية بشكلها الجديد مستوحى من تصميم النسخ الماضية بنفس الفكرة التصميمية، والمستوحاة من العراقة التي تثبت أهمية الكأس وقيمتها التاريخية في المنطقة.
وجاء تصميم الكأس الذي يمنح الفائز به مبلغ 10 ملايين ريال سعودي، من خلال استخدام مادة الفضة الإسترليني عيار 925 المطلية بالذهب الخالص عيار 24 قيراط، ويبلغ وزن الكأس 9,32 كجم في إشارة إلى عام 1932م وهو العام الذي شهد توحيد المملكة العربية السعودية.
ويعتلي الكأس كرة قدم مطلية بالذهب الخالص ومادة الملكيت، وتنحدر منها 4 مقابض مميزة، وفي المنتصف يوجد شعار السيفين والنخلة، الذي يرمز إلى المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى نقش اسم الكأس يدويًا بشكلٍ دائري.
ويبلغ ارتفاع الكأس 54 سم، وقطر القاعدة 17 سم، وعرض 18 سم، وفي الأسفل تتشكل قاعدة مصنوعة من الرخام مع مادة الملكيت.
من جانبٍ آخر، أسفرت قرعة الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين عن مواجهة فريقي الاتحاد والهلال على أرض الاتحاد، فيما سيلتقي النصر مع الخليج على أرض النصر، حيث شارك في إجراء مراسم القرعة نجما المنتخب الوطني السابقان عبدالله صالح وناصر المنصور.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
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