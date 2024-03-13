استقرار أسعار الذهب بعد أكبر انخفاض لها في شهر

البلاد : وكالات

استقرت أسعار الذهب، اليوم، بعد أن سجلت أكبر انخفاض لها في شهر في الجلسة السابقة، حيث أثار ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة مخاوف من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يؤجل المضي قدمًا في خفض أسعار الفائدة إلى ما بعد يونيو.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية عند 2158.70 دولارًا للأوقية بحلول (الساعة 07:59) بتوقيت جرينتش، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1 % إلى 2164.80 دولارًا.

كما صعد البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 % لتصل إلى 926.59 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.1 % إلى 1042.25 دولارًا، واستقر سعر الفضة عند 24.17 دولارًا.