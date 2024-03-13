الرياضة أمير الشرقية يرعى موسم القادسية الرمضاني

الدمام- البلاد

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، موسم القادسية الرمضاني. وتأتي الرعاية الكريمة، مواكبه للتطور الكبير الذي تشهده الرياضة السعودية، واهتمام القيادة الرشيدة- حفظها الله- بالقطاعين الشبابي والرياضي. ويواصل نادي القادسية إطلاق المبادرات الاجتماعية النوعية تجاه المنطقة الشرقية ، من خلال الموسم الرمضاني، الذي يقام هذا العام بشكل مميز ومختلف عن الأعوام السابقة.

من جانبه، ثمن رئيس مجلس إدارة شركة نادي القادسية بدر الرزيزاء، رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف لموسم القادسية الرمضاني .

وقال الرزيزاء: رعاية سموه الكريم تضفي مزيد من البهجة على موسم القادسية الرمضاني ، وليالي الخير وسعداء بهذه الرعاية التي تعد إضافة كبيرة لمهرجان القادسية. وأوضح الرزيزاء: الرياضة تحظى بدعم كبير من قبل القيادة الرشيدة، ونحن في القادسية نسعى لمواكبه التوجه، من خلال تنظيم المهرجانات والمواسم، والمبادرات الإجتماعية الثقافية. وسيشهد موسم القادسية الرمضاني منافسات وفعاليات مجتمعية، وستقام بطولة كرة القدم للصالات، التي خصص لها جوائز كبيرة وضخمة للفائزين، وسيحصل الفريق البطل على جائزة مالية قدرها 100 ألف ريال فيما سيحصل الفريق الوصيف على جائزة مالية قدرها 50 ألف ريال.

وسيتم تقديم جوائز يومية للنجم الأفضل في المباريات يوميًا، فيما سيتم تحفيز الجماهير بجوائز ضخمة. وستكون هناك فعاليات مصاحبة طوال البطولة مثل القرقيعان والمسابقات الشعبية، وستكون هناك مسابقة للقرآن الكريم وتعد الأولى من نوعها،حيث تم تخصيص جوائز للمتسابقين وصلت قيمتها 75 ألف ريال.

وستقام أيضا خلال موسم القادسية الرمضاني بطولة بادل، كما سيتم تخصيص جوائز للجماهير بشكل يومي. كما ستقام بطولة للالعاب الإلكترونية، ومسابقة للطهي والأكلات الشعبية والقهوة السعودية، وذلك بحضور النجوم الرياضيين. وتنطلق بطولة القادسية لكرة القدم للصالات، وذلك ضمن منافسات موسم القادسية الرمضاني، في الفترة من 6 الى 19 رمضان على الصالة الداخلية بنادي القادسية، وذلك من 9:30 مساء وحتى 12:30 بعد منتصف الليل. ويشارك في البطولة 12 فريقًا، من أقوى الفرق المحلية والعربية، حيث تم تقسيم الفرق المشاركة على ثلاث مجموعات . وستتأهل 8 فرق إلى الدور الثاني ، على أن يكون تأهل الفريقين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة، وفريقين كأفضل ثالث.