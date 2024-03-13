المحليات

أمانة جدة تصادر 127 طناً من الخضروات والسلع المتنوعة

صحيفة البلادaccess_time4 / رمضان / 1445 هـ      13 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

 صادرت أمانة محافظة جدة، أكثر من 127 طناً من الخضار والفاكهة خلال شهر فبراير الماضي في مواقع وأحياء متفرقة ضمن نطاق 16 بلدية فرعية، وذلك ضمن حملة الرقابة الميدانية لتحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية، وتحسين المشهد الحضري ومكافحة الظواهر السلبية.

 وأوضحت الأمانة، أنه في إطار الجهود الميدانية لمكافحة ظاهرة البيع العشوائي تمكنت الفرق الرقابية من مصادرة وإتلاف عدد 417 من البسطات والعربات العشوائية في مواقع متفرقة، وتنوعت المواد المعروضة عشوائياً لتشمل الخضار والفاكهة والشاهي والخردوات بالإضافة لدراجات الأطفال “السكوتر”، فيما جرى حجز 42 من السيارات التي تخص الباعة الجائلين.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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