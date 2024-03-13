أكد استمرار قوة الطلب..الناصر: 28 % ارتفاع الاستثمارات الرأسمالية لـ«أرامكو»

البلاد – الرياض

قال أمين الناصر رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، إن الاستثمارات الرأسمالية ارتفعت بـ 28 % خلال 2023، مقارنة بـ 2022. وأكد في البث الإلكتروني الصوتي لاستعراض نتائج أرامكو السعودية، أن الشركة تركز على زيادة العوائد لمساهميها على المدى البعيد وعبر مختلف مراحل دورة الأسعار، حيث قامت بزيادة توزيعات الأرباح الأساسية بنسبة 4 %.

وأشار إلى أن نتائج عام 2023 تعد أعلى أرباح بين الشركات المدرجة عالميًا في العام، وثاني أعلى أرباح في تاريخها.

وأوضح أن التوجيه الحكومي للحفاظ على طاقتها الإنتاجية القصوى المستدامة عند مستوى 12 مليون برميل في اليوم، سيدعم ذلك تنفيذ مشاريعها الرئيسة التي لا تزال قيد الإنشاء وتأجيل المشاريع التي لم يبدأ تنفيذها بعد ،مؤكدا أن هذه المشاريع ستعزز كذلك القدرة على الاستجابة السريعة لتغيرات السوق، والمحافظة على الطاقة الإنتاجية القصوى. وقال إن الطلب العالمي على النفط كان قوياً حيث بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق في عام 2023، ومن المتوقع أن يظل الطلب قوياً في عام 2024، حيث تشير بعض التقديرات المستقلة إلى أن الطلب العالمي سيترواح ما بين 103.5 و104.2 مليون برميل يومياً ، لافتا إلى أن الشركة لا تزال تتوقع أن يواصل الطلب على النفط ارتفاعه على المدى المتوسط إلى البعيد، كما أن الشركة في وضع يتيح لها الاستفادة من هذه الزيادة في الطلب.



تنويع المشاريع

وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين إن التوسع في أعمال التكرير والكيميائيات والتسويق داخل وخارج المملكة يهدف إلى تعزيز تكامل أعمال الشركة وجني العوائد في الأسواق النامية، مضيفاً أنها تواصل برنامجها لتحويل السوائل إلى كيميائيات من خلال زيادة مبيعات النفط الخام في الصين. وقال إن حصة الشركة من الطاقة التكريرية ارتفعت إلى 4.1 مليون برميل يومياً منذ عام 2019، كما ارتفعت حصتها من طاقة إنتاج الكيميائيات إلى ما يقرب من 60 مليون طن سنوياً، مشيراً إلى أن هذا التوسع لأعمال الشركة التجارية في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق يوفر لها ميزة تنافسية، حيث بلغ متوسط حجم الأعمال التجارية 6.8 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة، بزيادة قدرها 51 % عن مستويات 2019، و4.6 مليون طن من المنتجات الكيميائية السائلة، بزيادة تقدر بنحو 109 % عن مستويات 2019. وقال إن الشركة تواصل العمل على زيادة إنتاجها من الغاز بأكثر من 60 % بحلول عام 2030، وذلك لتلبية الطلب المحلي المتزايد ، مشيرا إلى أن سوق الغاز في المملكة يعتبر من أكبر الأسواق في العالم بمستوى طلب يصل إلى 10 مليارات قدم مكعبة قياسية في اليوم، مما يعكس ارتفاع مستوى الثقة لدى الشركة، في الوقت الذي تعمله فيه على تطوير هذه المواد ، مشيرا إلى أن مرفأ الحوية عنيزة يعد أول مرفق من نوعه لتخزين الغاز الطبيعي في باطن الأرض في المملكة، ويتوقع أن يوفر نحو 2 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز الطبيعي لإعادة ضخها في شبكة الغاز الرئيسية بنهاية هذا العام.