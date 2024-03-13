أطباق رمضان.. طريقة عمل مقلوبة بصدور الدجاج الفيليه

وصفة لتحضير مقلوبة بصدور الدجاج

المقادير اللازمة

صدور دجاج مقطع

نصف كيلو باذنجان مقطع

2 حبة بطاطس مقشرة ومقطعة دوائر

نصف ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج

فلفل أسود

ربع ملعقة صغيرة قرفة

زيت لقلي شرائح الباذنجان والبطاطس

زبدة

كيلو أرز بسمتي

مرق دجاج

الطريقة

يرش علي الباذنجان ملح ويترك جانباً لمدة ساعة

تغسل شرائح الباذنجان بالماء ثم تجفف بمحارم المطبخ الورقية

تقلى شرائح الباذنجان في الزيت النباتي ثم تصفى على المحارم الورقية للتخلص من الزيت

تقلي البطاطس في الزيت وترفع علي محارم ورقية وتترك جانباً أيضاً

تحمر الصدور بعد ان تتبل بملح وفلفل في زبدة حتي تصبح ذهبية

في وعاء أخر ينقع الأرز في الماء لمدة نصف ساعة ثم يغسل بالماء ويصفى

تذوب الزبدة في قدر ويوضع بها الارز ويقلب لمدة دقيقة

يضاف 2 كوب من مرقة الدجاج ويطهى الخليط حتى يتشرب الأرز كل الماء

نحضر وعاء عميق

نضع شرائح البطاطس بالقدر ثم الباذنجان المقلي على جدران الوعاء ثم تسكب طبقة من الارز المسلوق و كمية من قطع الدجاج

تكرر العملية نفسها بوضع طبقة من شرائح الباذنجان و من ثم طبقة من الأرز ومن الممكن اضافة بصل وطماطم شرائح

يسكب كوب من مرقة الدجاج فوق الوعاء و يغطى سطح الأرز بورقة الألمنيوم

يوضع علي نار متوسطة حتي تمام النضج

يترك القدر يرتاح نصف ساعة ويغطى بمحرمة مطبخ

يقلب محتوى الوعاء فوق طبق تقديم مقلوبة الدجاج

تقدم المقلوبة ساخنة