أطباق رمضان.. طريقة عمل أرز البخاري مع كتف الخروف المشوي

وصفة رائعة للعزائم وسفرة رمضان

المقادير اللازمة

كتف خروف

بصلة مفرومة ناعم

كوب زبادي

ملح وفلفل وزعفران وزيت لدهن اللحم

للأرز

حبة بصل مفروم ناعم

حبة طماطم مفرومة ناعم

3 فص ثوم

ملعقه كبيرة من صلصة الطماطم المركزة

2 حبة جزر مقطع شرائح طويله رفيعة

4 فص هيل

4 مسمار قرنفل

4 ورق غار

4 مكعبات مرقة لحم او دجاج

ملح بحسب الرغبة

2 عود قرفة

ارز طويل الحبة

للوجه

جزر مقطع أعواد طويله ورقيقه

بصل مقطع شرائح

لوز محمر

زبيب أسود

ملح وفلفل

نصف ملعقة صغيرة سكر

طريقة العمل

يدهن اللحم بالزبادي والبصل والملح والفلفل والزعفران

يغطي ويترك بالفرن حتي تمام النضج

الأرز

يشوح البصل فى قدر علي النار

يضاف له الطماطم والجزر والثوم والصلصة والبهارات ومكعبات مرقة اللحم

يضاف ماء مغلى للخليط بعد أن يقلب دقائق

يترك حتى يغلي

يغسل الأرز ويصفى

ثم يوضع داخل المرق ويترك حتى يغلى

ينقل على نار هادئة حتى تمام النضج

فى تلك الاثناء

فى مقلاة غير لاصقة

يشوح البصل والجزر

ثم يضاف له السكر والملح والزبيب والفلفل الاسود

يغرف الارز

ثم توضع اللحم فوقه

ثم يزين بخليط الزبيب واللوز

يقدم الارز البخارى مع اللحم ساخن