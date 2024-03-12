الإقتصاد

2705 مليارات قروض بنكية

صحيفة البلادaccess_time3 / رمضان / 1445 هـ      12 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

أظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، ارتفاع القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية، إلى المؤسسات الحكومية غير المالية والقطاع الخاص بنسبة 11 % بنهاية شهر يناير الماضي، لتصل إلى 2705 مليارات ريال مقارنة بنحو 2435 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2023.

ووفقًا لـ ساما فقد ارتفعت القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية، للقطاع الخاص بنهاية شهر يناير الماضي لتصل إلى 2548 مليار ريال وذلك بارتفاع قدره 11 %.. وبلغت القروض الممنوحة للمؤسسات الحكومية غير المالية نحو 156.3 مليار ريال بنهاية شهر يناير الماضي، مرتفعة بنسبة قدرها 15 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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