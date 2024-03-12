مركز مبيعات وقرية للعرض بضاحية الفرسان

البلاد – الرياض

افتتح معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل ، مركز المبيعات وقرية العرض بضاحية الفرسان أكبر الضواحي العمرانية للوطنية للإسكان في منطقة الرياض، وذلك بحضور وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتطوير العقاري عبدالرحمن الطويل، والرئيس التنفيذي للشركة للوطنية للإسكان محمد بن صالح البطي.

ويتضمن مركز المبيعات معارض لعدد 17 مطورًا عقاريًا، إلى جانب مجسم المخطط العام للضاحية الذي يعكس التفرد الهندسي في التخطيط والعمارة، كما تشتمل قرية العرض وحدات سكنية بعدد 58 فيلا مختلفة المساحات والتصاميم.

وتشكّل قرية العرض نموذجًا مصغرًا لما ستكون عليه المجتمعات العمرانية في ضاحية الفرسان، حيث يتوفّر فيها حديقة وملاعب مختلفة ومسارات للمشاة والدراجات.

وجرى خلال التدشين افتتاح أحد النماذج للمجتمعات العمرانية في ضاحية الفرسان، الذي يتضمّن مركز تجاري في قلب المجتمع لخدمة الساكنين فضلاً عن توفّر مسجد وحديقة عامة، حيث تمّ تطويره ليكون احد الامثلة المميزة لمجتمعات الضاحية التي ستنفذ بالشراكة مع نخبة من المطورين العقاريين ، لبناء مجتمعات حيوية ترتقي بأعلى معايير جودة الحياة وتقديمها بأسلوب عصري ومستدام من خلال المرافق والخدمات المتكاملة والحدائق، والمسطحات المفتوحة، والمسارات الآمنة.