الرياضة غدًا.. سحب قرعة نصف نهائي كأس الملك

هاني البشر – الرياض تقرر أن تجرى قرعة دور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2023 – 2024، غدًا الأربعاء، في مدينة الرياض، وقد انحصر التنافس بين أربعة فرق؛ من أجل التتويج بلقب بطولة ” أغلى الكؤوس”، وذلك بعد نهاية مباريات الدور ربع النهائي وهي( النصر، والهلال، والاتحاد، والخليج). واكتمل عقد المتأهلين إلى نصف النهائي، بعد الفوز الكبير للاتحاد على الفيصلي «درجة أولى»، برباعية نظيفة خلال المواجهة، التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض. ولحق فريقا الاتحاد بالهلال «حامل اللقب» بفريقي النصر والخليج إلى نصف النهائي. وكان فريق الاتحاد الفائز بلقب البطولة بـ 9 مرات آخر المتأهلين إلى الدور قبل النهائي على حساب الفيصلي، وبلغ حامل اللقب فريق الهلال ثاني أكثر الفرق تتويجاً بأغلى الكؤوس بـ10مرات، الدور قبل النهائي، عبر بوابة التعاون ونجح النصر في بلوغ المربع الذهبي، عقب فوزه العريض على مضيفه الشباب، وتأهل الخليج إلى دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه بعد تجاوزه أبها.