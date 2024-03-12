شاهد | أهداف مباراة تشيلسي ونيوكاسل 3-2

انتصر تشيلسي على نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف لاثنين سهرة الاثنين، في ختام مباريات المرحلة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز (2023-2024).

ورفع الفريق اللندني رصيده إلى 39 نقطة في المركز الـ11 على لائحة الـ(بريميرليغ) وفي المقابل تجمّد رصيد نيوكاسل عند 40 نقطة في المركز العاشر.

دارت أحداث المباراة في ملعب (ستامفورد بريدج) معقل تشيلسي أمام حضور جماهيري غفير قُدّر بنحو 40 ألف مشجّع، وبصافرة الحكم جون بروكس.

السنغالي نيكولاس جاكسون افتتح أهداف تشيلسي في الدقيقة 6، وعادل المهاجم السويدي ألكسندر إسحاق التعادل لفريق نيوكاسل بالدقيقة 43.

في الشوط الثاني أضاف تشيلسي هدفين متتاليين عبر كول بالمر (57) وميخايلو مودريك (76) فيما قلّص نيوكاسل النتيجة عبر جيكوب مورفي (90).

أهداف مباراة تشيلسي ونيوكاسل 3-2