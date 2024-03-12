رئيس هيئة المقاولين: العقود النموذجية سند تنفيذي يحمي الحقوق

البلاد – الرياض

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين المهندس زكريا العبد القادر، أن إطلاق العقود النموذجية واعتبارها سندا تنفيذيا والعمل بها ، يحمي أصحاب المصلحة والفرد العامل في المقاولات.

وأوضح أن هذه العقود تتميز عن غيرها بمحتواها المكتمل الأركان القانونية، وتحتوي على حساب ضامن يضمن أموال المشروع وتدفقها لاستمرار عمل المشروع بشكل جيد، والسند التنفيذي يحمي حق الطرف الآخر في حال تقصير أي طرف ، مشيرا إلى أن الهيئة تشرف مباشرة على الحساب الضامن.

وذكر أن العقود النموذجية في الهيئة تتضمن أكثر من 36 عقدا تشمل جميع أصحاب المصلحة، من عقاريين، وجميع من يعمل في القطاع الخاص، مبينا أنه تم توجيه العقود الموحدة لهم لتحفظ حقوقهم ، مؤكدا أن هذه المبادرة تستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة وجميع المواطنين والمقيمين الذين يستهدفون عمل عقود في قطاع المقاولات، مبينا أن هذه الفئة تمثل 98% من القطاع، حيث تسعى الهيئة لحماية هذه الفئة بالتعاون مع وزارة العدل لقلة خبرتهم القانونية.