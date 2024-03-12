تقدير إسلامي لجهود المملكة.. انطلاق برامج هدية خادم الحرمين في إندونيسيا والبوسنة

البلاد – الرياض

دشّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية في سفارة المملكة بإندونيسيا أمس، برامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين لهذا العام 1445هـ، وذلك بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، التي تتضمن (20) طنًّا من التمور، إضافةً لبرامج التفطير التي يستفيد منها قرابة (40) ألف مستفيد، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا فيصل بن عبدالله العامودي، ونائب وزير الشؤون الدينية الإندونيسي سيف الرحمت داسوكي، والملحق الديني أحمد بن علي الحازمي، وعدد من سفراء الدول العربية والإسلامية.

وأوضح السفير فيصل العامودي، أن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وهدية توزيع التمور، يأتي في سياق تلمس المملكة لحاجات المسلمين في جميع أنحاء العالم، ومنهم الأشقاء في إندونيسيا، وتأتي أن هذه البرامج تأكيداً على الدور الريادي للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- في العمل الإسلامي والإنساني، لاسيما في شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن الحكومة والشعب الإندونيسي يكن الاحترام والتقدير للمملكة؛ حكومة وشعباً.

كما دشّنت الوزارة ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في البوسنة والهرسك أمس، برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور، وبرنامج تفطير الصائمين في شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ، وذلك بمقر مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة سراييفو، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك أسامة بن داخل الأحمدي، ورئيس العلماء والمشيخة الإسلامية المفتي العام الدكتور حسين كافازوفتش، والملحق الديني الشيخ عامر العنزي، حيث تبلغ كمية التمور (10) أطنان، ويبلغ عدد المستفيدين من هذه البرامج أكثر من (30) ألف مستفيد.

وبهذه المناسبة، بين الأحمدي أن هذه الهدية المقدمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ لشعب البوسنة والهرسك تأتي في سياق العمل الإنساني والإسلامي للمملكة، وتجسيداً لرسالتها السامية في خدمة الإسلام والمسلمين والإنسانية في العالم أجمع.

من جانبه، ثمّن رئيس العلماء والمشيخة الإسلامية البوسني الدكتور حسين كازوفيتش جهود ودعم حكومة المملكة المستمر للبوسنة والهرسك، وخدمة الإسلام والمسلمين في جميع دول العالم.

يذكر أن “الشؤون الإسلامية” تنفذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور في 93 دولة، وبرنامج تفطير الصائمين في 60 دولة خلال شهر رمضان لهذا العام.