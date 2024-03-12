بناء محتوى رقمي ومصدر معرفي.. خطة وطنية لتوثيق أصول التراث الثقافي

الرياض – واس

أطلقت وزارة الثقافة مشروع الخطة الوطنية لجمع وتوثيق وأرشفة وإدارة أصول وعناصر التراث الثقافي، كمبادرة وطنية ضمن مركز ذاكرة الثقافة السعودية؛ تهدف إلى الحفاظ على النسيج الغني للتراث الثقافي بالمملكة من منطلق بناء ذاكرةٍ للثقافة السعودية، مشتملةً على مسحٍ شامل للكنوز الثقافية المادية، وغير المادية، التي تُشكّل خط الأساس للهوية الوطنية.

ويعمل المركز من خلال هذا المشروع على إعداد خطة وطنية؛ تهدف إلى صياغة خارطة طريق لتعريف أصول وعناصر التراث الثقافي، وتوثيقها وأرشفتها وحفظها ونشرها في المملكة عبر حصر الجهود الحالية للتعريف بها.

بحيث تعمل الوزارة في هذا المشروع جنباً إلى جنب مع الجهات ذات المصلحة من منظومة الثقافة، وخارجها، ومختلف الثقافية وصولاً إلى الأفراد؛ من أجل تحديد عناصر وأصول التراث الثقافي عن طريق إقامة ورش عمل متعددة مع أصحاب المصلحة والمجتمع المحلي بمختلف مناطق المملكة، يُدعى من خلالها المجتمع المحلي في جهدٍ تعاوني، يعد ركيزة يُبنى عليها خطُّ أساس قوي للتراث الثقافي للمملكة.

يذكر أن وزارة الثقافة كانت قد أنشأت مركز ذاكرة الثقافة السعودية في فبراير 2021م؛ لتوجيه جهود حفظ وأرشفة وإدارة التراث الثقافي في المملكة، ويشتمل نطاقه على تصميم إستراتيجيات وسياسات أرشفة التراث الثقافي، وإدارة الأرشيف الرقمي، وتمكين قطاع التراث الثقافي في المملكة.

ويأتي إطلاق هذا المشروع في إطار سعي وزارة الثقافة إلى بناء محتوى ثقافي رقمي، ومصدر معرفي موثوق لرعاية التراث الثقافي السعودي، بحيث تضع هذه المساعي حجرَ الأساس لمستقبلٍ لا يتم فيه تذكُّر التراث الثقافي فحسب، بل ليستمر في الازدهار.