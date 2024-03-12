النصر يودع دوري أبطال آسيا

محمود العوضي- جدة
ودع فريق النصر بطولة دوري أبطال آسيا أمام العين الإماراتي بفارق ركلات الترجيح (1/3) بعد التعادل في مجموع ذهاب وإياب الدور ربع النهائي بنتيجة 4/4.
سفيان رحيمي يفتتح التسجيل للعين بهدف أكده الـ VAR#دوري_أبطال_آسيا | #النصر_العين #AFCChampionsLeague pic.twitter.com/q2YbLeajue
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 11, 2024
سجل للعين” سفيان رحيمي” هدفين” في الدقيقتين 28، 45. وقلص عبدالرحمن غريب النتيجة للنصر في الدقيقة 45+5، وعادل أوتافيو النتيجة للنصر في الدقيقة 52، ثم أحرز أليكس تيليس الهدف الثالث للنصرفي الدقيقة 73. نجح العين في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 103 بمتابعة مميزة من اللاعب البديل سلطان الشامسي.
⚽️🔥 سفيان رحيمي يُسجل الهدف الثاني له شخصياً ولفريقه العين#دوري_أبطال_آسيا | #النصر_العين #AFCChampionsLeague pic.twitter.com/3Ce9wjzNpo
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 11, 2024
🔥⚽️ النصر يقلص الفارق عن طريق عبدالرحمن غريب
✍️ من برأيك يتحمل مسؤولية الهدف؟#دوري_أبطال_آسيا | #النصر_العين #AFCChampionsLeague pic.twitter.com/wYsdu4HbHe
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 11, 2024
وشهدت الدقيقة 115 احتساب الحكم أحمد الكاف ركلة جزاء لصالح كريستيانو رونالدو، الذي سجلها بنجاح، ليعلن تعادل النصر 4-4 في الدقيقة 118. وفي ركلات الترجيح، نجح لاعبو العين في حسمها 1/3، لينتظر العين في نصف النهائي، الفائز من مواجهة الهلال السعودي والاتحاد السعودي.
⚽️🔥 النصر يُشعل المباراة ويعدل النتيجة#دوري_أبطال_آسيا | #النصر_العين #AFCChampionsLeague pic.twitter.com/4q6h6PStbQ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 11, 2024
🔥🔥 اليكس تيليس يُسجل الهدف الثالث ويمنح التقدم للنصر#دوري_أبطال_آسيا | #النصر_العين #AFCChampionsLeague pic.twitter.com/ItVL4IY4JV
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 11, 2024
⚽️🔥 سلطان الشامسي يستفيد من خطأ الحارس راغد النجار ويسجل الهدف الثالث للعين
🔢 مجموع أهداف الذهاب والإياب
النصر 3-4 العين#دوري_أبطال_آسيا | #النصر_العين #AFCChampionsLeague pic.twitter.com/QmUZV3P0DT
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 11, 2024
⚽️🔥 كريستيانو رونالدو من علامة جزاء يُسجل الهدف الرابع للنصر#دوري_أبطال_آسيا | #النصر_العين #AFCChampionsLeague pic.twitter.com/t4GJMcBOpr
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 11, 2024