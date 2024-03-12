الرياضة

النصر يودع دوري أبطال آسيا

صحيفة البلادaccess_time3 / رمضان / 1445 هـ      12 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

ودع فريق النصر بطولة دوري أبطال آسيا أمام العين الإماراتي بفارق ركلات الترجيح (1/3) بعد التعادل في مجموع ذهاب وإياب الدور ربع النهائي بنتيجة 4/4.

 

سجل للعين” سفيان رحيمي” هدفين” في الدقيقتين 28، 45. وقلص عبدالرحمن غريب النتيجة للنصر في الدقيقة 45+5، وعادل أوتافيو النتيجة للنصر في الدقيقة 52، ثم أحرز أليكس تيليس الهدف الثالث للنصرفي الدقيقة 73. نجح العين في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 103 بمتابعة مميزة من اللاعب البديل سلطان الشامسي.

وشهدت الدقيقة 115 احتساب الحكم أحمد الكاف ركلة جزاء لصالح كريستيانو رونالدو، الذي سجلها بنجاح، ليعلن تعادل النصر 4-4 في الدقيقة 118. وفي ركلات الترجيح، نجح لاعبو العين في حسمها 1/3، لينتظر العين في نصف النهائي، الفائز من مواجهة الهلال السعودي والاتحاد السعودي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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